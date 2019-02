Torre Annunziata, sequestrati 4 chili di marijuana: un arresto

Circa quattro chili di marijuana sono stati sequestrati dalla polizia in un appartamento di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Gli agenti del Commissariato di zona hanno perquisito l' abitazione di un pregiudicato, Fabio Tammaro, di 25 anni. La droga è stata trovata in un locale vicino all'abitazione del giovane, in corso Vittorio Emanuele, aperto dagli agenti con delle chiavi trovate nel corso della perquisizione nell'appartamento. Il 25 enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.