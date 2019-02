Dietro i sedili di una normale autovettura era stata installata una cisterna metallica, dalla capacità di circa 1.000 litri, contenente gasolio di contrabbando. La scoperta è stata fatta a a Caivano, in provincia di Napoli, dai militari del gruppo di Torre Annunziata durante un'operazione di controllo per contrastare il contrabbando di prodotti energetici sottoposti ad accisa. Nel porto di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, i militari hanno scoperto un sistema per sottrarre gasolio da un peschereccio. Da quanto emerso durante le indagini, il carburante veniva aspirato dall'imbarcazione e immesso in una cisterna a bordo di un'auto. Al termine delle operazioni sono state sequestrate due vetture, un motopeschereccio, l'attrezzatura per il trasporto del carburante e circa 4.000 litri di gasolio di contrabbando destinato alla pesca marittima. Cinque persone sono state deferite alle competenti Autorità Giudiziaria.