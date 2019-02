Pontecagnano, un uomo è morto dopo essere stato investito

Tragedia a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Un uomo è stato travolto e ucciso mentre camminava sul ciglio della strada. Un operaio residente a Montecorvino Pugliano ha investito la vittima con la sua Peugeot. Per il ragazzo, di origine ucraina, non c'è stato nulla da fare.

La dinamica dei fatti

Il conducente della Peugeot non si è accorto del 30enne, forse a causa della scarsa visibilità del tratto stradale. L'automobilista si è fermato per prestare i soccorsi, chiamando anche il 118, ma l'uomo è morto sul colpo. Il conducente è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, ma a suo carico non è stato riscontrato nulla di anomalo.