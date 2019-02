Scoperte e sequestrate tre aziende abusive nel Casertano

La guardia di finanza di Caserta ha sequestrato tre attività imprenditoriali che operavano senza alcuna autorizzazione ambientale e senza i prescritti registri di movimentazione dei rifiuti e degli scarti di lavorazione prodotti.

Le aziende sequestrate

In particolare i finanzieri della Compagnia di Caserta hanno individuato a Casapulla un capannone di 600 mq attrezzato professionalmente con tutto il necessario per la riparazione e la verniciatura degli autoveicoli: una carrozzeria abusiva. Il titolare ha continuato con la sua attività sebbene avesse chiuso la propria partita Iva già nel 2011 e non fosse più in possesso di alcuna autorizzazione commerciale né ambientale. Nel locale sono stati rinvenuti numerosi preventivi e note di consegna, ma nessuna fattura emessa. Intorno al capannone, inoltre, sono stati trovati pneumatici, lamiere e altri scarti di lavorazione, pronti per essere abbandonati in qualche discarica improvvisata. A Portico di Caserta, i militari hanno apposto i sigilli a un autolavaggio abusivo, scoprendo anche un lavoratore irregolare intento a lavare le auto. A Pontelatone, i finanzieri della Compagnia di Capua hanno sequestrato un'officina meccanica e carrozzeria, anche questa completamente abusiva, accertando inoltre la presenza di due dipendenti in nero e di molti rifiuti all'esterno.