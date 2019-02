Salerno, evasione fiscale: sequestri per oltre 900mila euro

La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato beni per oltre 900mila euro nei confronti del rappresentante legale di una società operante nel settore della pubblicità e della ricerca e selezione del personale. L’azienda, a responsabilità limitata unipersonale, ha sede legale ed esercita a Salerno.

I reati contestati

Si contesta il reato di "omessa dichiarazione": l'impresa, per evitare sia l'imposta sul reddito delle società, che quella sul valore aggiunto, avrebbe omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali nascondendo così al fisco tributi per 934mila euro. Le verifiche fiscali hanno riguardato i bilanci aziendali per sei annualità d'imposta.

I sequestri

Perquisita anche l'abitazione dell'amministratore, situata a Scafati, in provincia di Salerno, dove sono stati sequestrati una vettura, un motoveicolo e quote societarie per 150mila euro. Sono in corso ulteriori accertamenti per l'individuazione di eventuali disponibilità finanziarie sui conti correnti dell'indagato.