Mugnano di Napoli, costringe fidanzata a prostituirsi: arrestato

Arrestato a Mugnano di Napoli un uomo di 35 anni per maltrattamenti in famiglia, estorsione e sfruttamento della prostituzione ai danni della fidanzata. Gli investigatori hanno accertato che la donna ha subito violenze fisiche, verbali e richieste di denaro sempre più onerose da parte del compagno. I due si sono conosciuti in una chat, poi la relazione si è trasformata in un incubo per la vittima, residente nel quartiere di Ponticelli a Napoli.

Sequestrato un coltello a serramanico

Secondo le accuse l'uomo si è registrato su un sito online che gli ha consentito di programmare incontri tra la vittima e altre persone. Il compenso ottenuto è stato sempre trattenuto dal 35enne. L'uomo è stato arrestato in un appartamento di Mugnano dove gli agenti hanno sequestrato un coltello a serramanico col quale spesso minacciava la compagna per avere somme di denaro.