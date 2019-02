La situazione meteo in città

A Napoli giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)



La situazione nel resto della Campania

L'attenuazione del flusso di correnti umide dai quadranti occidentali favorisce un generale dissolvimento delle nubi basse sul Tirreno, seppur saranno sempre presenti al primo mattino. Giornata stabile e per larghi tratti soleggiata su gran parte di Campania, da segnalare solo la formazione di locali banchi di nebbia nelle aree interne ed un po' di variabilità mattutina. Temperature in aumento nei valori massimi. Venti deboli di direzione variabile o del tutto assenti. Mari: quasi calmi.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 1°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 31,9 µg/m³.