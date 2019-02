Incidente sulla A1 tra Caianello e Capua: morto un automobilista

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sulla A1 Milano-Napoli, tra Caianello e Capua, nel Casertano. Una vettura, di grossa cilindrata, è rimasta coinvolta in un tamponamento con un camion. A perdere la vita è stato il guidatore dell'auto. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e la polizia stradale. Il conducente del veicolo è stato estratto ancora vivo dai vigili del fuoco, e portato in ospedale in condizioni gravi, ma è deceduto per la gravità delle ferite. Il traffico ha subito rallentamenti, con code di qualche chilometro.