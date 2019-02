Napoli, controlli nei depositi di Gpl: sequestrate 2.800 bombole

Circa 2.800 bombole di Gpl, per un totale di 50mila litri di prodotto, sono state sequestrate dalla guardia di finanza del Comando provinciale di Napoli nel quadro di controlli sulla sicurezza nella detenzione di materiali esplodenti. Nei sei depositi visitati dai militari sono state rilevate violazioni, in alcuni casi molto gravi, alle norme sulla sicurezza, e difformità tra la quantità di prodotto indicata sulle bombole e quella effettivamente contenuta. Il 90% circa delle bombole di Gpl era privo di collaudo o recava una data di collaudo scaduta oppure falsa. Un deposito nel quartiere Chiaiano, a Napoli, era privo di sistemi antincendio nonostante fosse ubicato a pochi metri da alcune abitazioni. I finanzieri hanno trovato in un piccolo garage sotterraneo e un'attrezzatura artigianale che veniva utilizzata per falsificare le revisioni periodiche obbligatorie sul rispetto degli standard di sicurezza. Tutti i depositi sono stati messi in sicurezza ed i responsabili delle attività commerciali sono stati denunciati.