Napoli, manichino bruciato con slogan contro pentiti: 5 divieti dimora

Istigazione a delinquere aggravata da finalità mafiose: è il reato che il Gip di Napoli contesta a cinque persone, tra cui due minorenni, che l'8 dicembre 2018, per i festeggiamenti dell'Immacolata nel rione Savorito di Castellammare di Stabia (Napoli), bruciarono, davanti alla folla, un manichino con un cappello delle forze dell'ordine e uno striscione con la scritta "Così devono morire i pentiti, abbruciati". Per loro è stato disposto il divieto di dimora in Campania.

L'intimidazione legata ai clan camorristici

L'episodio era avvenuto nel quartiere noto come 'Aranciata Faito', abitato dalla famiglia criminale Imparato, detti i 'Paglialoni', fiancheggiatori del clan camorristico dei D'Alessandro. Per gli inquirenti si era trattato di un messaggio intimidatorio ai collaboratori di giustizia, nonché di un gesto di sostegno al clan D'Alessandro, che pochi giorni prima dell'Immacolata era stato colpito da una serie di arresti per reati commessi e ricostruiti grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.