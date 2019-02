Un 25enne incensurato di Villaricca è stato arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente di una ragazza di Quarto, nel Napoletano, la sera dell’8 dicembre scorso. A denunciare quanto accaduto è stata la stessa vittima e grazie alla sua descrizione e alle indagini è stato possibile risalire all’autore degli abusi.

Gli abusi

Secondo quanto raccontato dalla giovane, i due si sarebbero conosciuti in discoteca e, al termine della serata, lei gli avrebbe chiesto di accompagnarla a casa. Durante il tragitto, lui avrebbe violentato la ragazza, che aveva bevuto, approfittando del suo stato confusionale. Le violenze sono riaffiorate nella mente della vittima solo il giorno dopo. Guardandosi allo specchio ha notato dei lividi sul corpo e ha capito: in preda alla disperazione ha chiamato un'amica, alla quale ha rivelato i suoi timori. Con lei e con il padre si è recata in ospedale dove gli accertamenti dei sanitari hanno confermato le sue paure, ovvero che era stata vittima di abusi sessuali.

La denuncia

La giovane ha, quindi, denunciato tutto ai carabinieri fornendo la descrizione del responsabile. I militari di Pozzuoli hanno esaminato i filmati di videosorveglianza, analizzato i tabulati e ascoltato i testimoni. Gli indizi raccolti durante le indagini, coordinate dalla IV sezione della Procura di Napoli, hanno fatto scattare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini, ora, proseguono per accertare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti. Non si esclude che qualche amico del giovane possa avere assistito o addirittura partecipato alla violenza sessuale. Nella vettura, infatti, secondo alcune testimonianze, c'erano anche altri giovani.