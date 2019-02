Meteo a Napoli: le previsioni di oggi martedì 19 febbraio

La situazione meteo in città

A Napoli nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Un flusso di correnti umide dai quadranti occidentali seguita ad interessare le nostre regioni meridionali, favorendo la formazione di nuvolosità bassa sul Tirreno. Attesi dunque degli addensamenti sui settori costieri di Campania e Calabria, nonché su Trapanese, Agrigentino e Sicilia settentrionale, ma senza precipitazioni associate. Temperature pressoché stazionarie. Venti deboli. Mari generalmente poco mossi.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta molte nubi in graduale dissoluzione durante il giorno sino a cieli parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 42,7 µg/m³.