Meteo a Napoli: le previsioni di oggi lunedì 18 febbraio

La situazione meteo in città

A Napoli giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Un debole flusso di correnti umide dai quadranti occidentali apportano qualche addensamento nuvoloso d'origine marittima (in formazione sul Tirreno) lungo le coste esposte; ciò comunque in un contesto di tempo generalmente stabile e per larghi tratti soleggiato, specie su Campania interna, Calabria ionica e Sicilia centro-meridionale. Temperature in lieve rialzo. Venti deboli al più moderati di Maestrale. Mari da mossi a poco mossi.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2805m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,9 µg/m³.