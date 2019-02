Quarto, sassi contro la Circumflegrea: ragazzo ferito a un occhio

Nella sera di venerdì 15 febbraio un convoglio della Circumflegrea è stato bersaglio di un lancio di sassi tra le stazioni di Quarto e Grotta del Sole, nell'area flegrea. A farne le spese è stato un giovane ferito all'occhio. Le pietre hanno mandato in frantumi i vetri del treno sul quale si è scatenato il panico. Il giovane è stato soccorso e medicato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, dopo il grave episodio ha espresso solidarietà e vicinanza al giovane ferito condannando il gesto.

La condanna del sindaco di Quarto

"È gravissimo quanto accaduto venerdì sera lungo la tratta ferroviaria della Circumflegrea tra le stazioni di Quarto e Grotta del Sole. Mi sono sentito poco fa al telefono con il presidente, Umberto De Gregorio - riferisce il sindaco - per esprimergli la ferma condanna da parte dell'amministrazione comunale di Quarto di questo episodio, ma anche per confermargli che in questa guerra, come l'ha definita lui, per riaffermare legalità e sicurezza siamo al suo fianco e al fianco dei dipendenti, degli utenti e dei cittadini che utilizzano i mezzi pubblici. Per quanto riguarda il nostro territorio, ho chiesto alla polizia municipale di rafforzare i pattugliamenti nelle aree limitrofe alle stazioni ed alla linea ferroviaria".