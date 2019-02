Confermate in appello le condanne inflitte in primo grado ai due cittadini marocchini ritenuti colpevoli di aver violentato una donna sulla spiaggia di Santa Teresa, in pieno centro a Salerno. L'episodio risale alla notte del 17 maggio 2017. Per entrambi gli imputati è stata disposta una pena di quattro anni di reclusione, così come era avvenuto già due anni fa in primo grado, nonostante la richiesta del PM fosse stata più pesante. La sentenza è stata letta ieri sera, venerdì 15 febbraio. Nel procedimento si è costituita parte civile la vittima, una 32enne di origini marocchine che da anni lavora in Italia.