Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il nuovo impulso di aria fredda va gradualmente allontanandosi verso la Grecia e con esso anche l'instabilità atmosferica. Previsto ancora al mattino qualche residuo fenomeno sul basso Tirreno e la fascia ionica ma in esaurimento; ampie schiarite poi dal pomeriggio. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Venti moderati settentrionali con mari ancora molto mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,2 µg/m³.