Portici, aggredisce la madre per soldi: arrestato

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri a Portici, in provincia di Napoli, per aver minacciato e aggredito la madre, "colpevole" di non avergli dato dei soldi. Il 33enne, che avrebbe dei problemi legati alla droga, ha preteso una somma di denaro dalla madre, ma al rifiuto non ha esitato a strattonarla fino a procurarle delle lesioni guaribili in due giorni. Arrivati sul posto, i militari sono stati minacciati e aggrediti. Poi, il ragazzo è finito in manette e ora è in attesa di rito per direttissima.