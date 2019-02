Sottoposto a fermo un giovane di 23 anni a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. È accusato di aver rapinato tre ragazzini, di cui due minori, dei loro smartphone. Secondo le accuse il ragazzo lo scorso gennaio ha avvicinato a bordo di uno scooter un 19enne in via Tufarelli, lo ha minacciato con una pistola, si è impossessato del telefono e poi è scappato. Il 23enne è stato riconosciuto dagli investigatori come l’autore di un’altra rapina, questa volta ai danni di due minorenni, compiuta il giorno precedente in via Scarlatti sempre con la stessa modalità, ovvero a bordo di scooter e armato di pistola. Anche a loro ha rubato i telefoni.

Fermato sullo scooter usato per compiere le rapine

Gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di San Giorgio a Cremano hanno intercettato e fermato il giovane nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio mentre era a bordo dello scooter utilizzato per commettere le rapine. Il 15 febbraio, in mattinata, l'autorità giudiziaria ha confermato il fermo del ragazzo, il quale si trova presso la Casa Circondariale di Poggioreale.