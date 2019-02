Meteo a Napoli: le previsioni di oggi venerdì 15 febbraio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Un impulso di correnti fredde balcaniche torna ad interessare le regioni meridionali mostrandosi più attivo a ridosso della dorsale e sulla fascia ionica dove sono previste ancora delle piogge e delle nevicate fino a quote collinari, più sole sulla Campania costiera e la Sicilia occidentale. Temperature in diminuzione, venti moderati settentrionali con mari mossi, molto mossi al largo.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,3 µg/m³.