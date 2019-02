Napoli, morto in ospedale: al via ispezione al San Paolo

Sono arrivati all'ospedale San Paolo di Napoli gli ispettori inviati dal ministero della Salute dopo la morte di Eduardo Estatico, il 72nne deceduto dopo aver atteso per sei ore di essere visitato in pronto soccorso, secondo l'accusa dei familiari. La task force disposta con urgenza dal ministro Giulia Grillo dovrà stabilire se a determinare il decesso abbiano contribuito difetti organizzativi e se siano state rispettate tutte le procedure previste a garanzia della qualità e sicurezza delle cure. L'unità inviata al San Paolo è formata da ispettori del ministero, esperti dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità) e Carabinieri del Nas.

Le dichiarazioni

"Credo che il ministero della Salute farebbe meglio a mandare le risorse per le ristrutturazioni degli ospedali". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando l'arrivo degli ispettori. "C'è un piano per un miliardo e 80 milioni di euro per l'edilizia ospedaliera, che sta lì depositato al ministero della salute dal 24 aprile dello scorso anno. Anziché fare propaganda bisogna governare, sbloccare le risorse che servono a ristrutturare i nostri ospedali che in qualche caso non hanno avuto manutenzioni da 20 anni o in qualche caso da 40 anni come per il San Giovanni Bosco. Quindi, meno propaganda e un po' più di concretezza nel governo della sanità. Per il resto quando si determinano problemi, ovviamente si attiva una commissione di indagine, che è stata attivata dalla ASL Napoli 1 e si verificheranno le vicende che hanno toccato quella struttura".