Meteo a Napoli: le previsioni di oggi martedì 12 febbraio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Correnti relativamente fredde raggiungono le nostre regioni determinando tempo instabile al Sud e sulla Sicilia con residui fenomeni sul basso Tirreno, nevosi sopra gli 800-1000m, localmente più in basso in Campania. Tendenza a miglioramento. Temperature in ulteriore calo, venti tesi di Tramontana con mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli molto nuvolosi o coperti con pioggia mista a neve al mattino. Variabilità asciutta al pomeriggio, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8 µg/m³.