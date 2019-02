Maltempo in Campania, tromba d'aria a Portici: feriti e disagi

Due persone sono rimaste ferite a causa di una tromba d'aria che si è abbattuta nel pomeriggio di lunedì 11 febbraio a Portici, in provincia di Napoli. A causa del forte vento una tettoia in lamiera è caduta in via Cipressi provocando il ferimento di un uomo che era nelle vicinanze di un parcheggio per camper e di un motociclista. Sul posto è giunta la polizia municipale e il personale del 118. Da quanto si apprende, il pedone ha riportato alcune contusioni, mentre il motociclista trasportato all'ospedale Maresca di Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove era stato portato per una frattura scomposta alla gamba, è stato trasferito al Cardarelli di Napoli. Via Cipressi è stata chiusa al transito per consentire le operazioni di rimozione della tettoia in lamiera. Decine i camper rimasti danneggiati all'interno del rimessaggio.

I danni a Napoli

Il forte vento che si è abbattuto su Napoli e dintorni ha fatto danni in più punti della città. In via De Pretis un albero è stato completamente sradicato dal vento. L'arbusto si è alzato in aria ed è stato scaraventato dalla raffiche di vento contro un'auto parcheggiata. Lungo via De Pretis e via Guglielmo Sanfelice, sono diversi i rami caduti. Una piccola tromba d'aria ha divelto tettoie e lamiere in via Stadera. In Piazza Carlo III la tenda di un bar è stata trascinata dalle folate di vento per alcuni metri travolgendo i motorini parcheggiati. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nella zona tra Licola, Varcaturo e Lago Patria.

Capri, fermi i collegamenti veloci

Rami spezzati, alberi caduti, un palo della rete elettrica divelto nella parte alta di Capri, questi i danni causati dal forte vento. Fermi anche i collegamenti marittimi per le avverse condizioni meteo-marine: soltanto le navi stanno effettuando le corse tra Capri e Napoli, mentre le linee veloci sono attualmente ferme.