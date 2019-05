I finanzieri del Comando provinciale di Salerno hanno sequestrato oltre nove mila litri di olio lubrificante per motore di contrabbando e denunciato un 70enne a San Marzano sul Sarno, nel Salernitano. Gli uomini delle Fiamme Gialle di Scafati, insospettiti dal continuo via vai di vetture e furgoni nelle vicinanze di un garage, hanno controllato il locale e hanno scoperto che era stato adibito a deposito per lo stoccaggio di ingenti quantitativi di olio lubrificante per motori, già confezionato in taniche di diverse misure e in fusti da 200 litri, con i marchi dei più noti produttori.

Denunciato il proprietario dell’autorimessa

La totale assenza di documenti contabili ha fatto scattare il sequestro e la denuncia a piede libero del proprietario dell'autorimessa per le ipotesi di reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali e di ricettazione. Al 70enne, inoltre, considerata la mancanza della certificazione antincendio dei vigili del fuoco, è stata applicata anche una pesante sanzione amministrativa. L'olio sequestrato è stato affidato a una ditta specializzata nel suo trattamento.