Arrestato quattro volte in tre mesi a Como, Milano e infine a Napoli, di età e nazionalità incerta e di identità sconosciuta. Si tratta di un giovane immigrato, probabilmente nordafricano, di circa 18 anni, che nella mattina di ieri, sabato 9 febbraio, è stato arrestato a Napoli dalla polizia dopo aver rubato documenti e oggetti all'interno di due auto, nel quartiere del Vomero.

Gli arresti

Portato in commissariato, al giovane sono state prese le impronte digitali, e gli agenti hanno scoperto che corrispondono a quelle di un richiedente asilo in Svizzera. Non solo: gli accertamenti hanno consentito di scoprire che il 13 novembre 2018 il giovane era stato arrestato dalla polizia a Milano per furto aggravato, il 9 dicembre a Como per lo stesso reato, e infine il 19 gennaio ad arrestarlo erano stati gli uomini della Polfer di Napoli, per rapina impropria. A ogni arresto il giovane ha fornito generalità diverse, dichiarandosi tunisino, marocchino, e anche palestinese.