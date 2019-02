Terzigno, richiedente asilo spacciava droga: arrestato

A Terzigno, in provincia di Napoli, un richiedente asilo del Benin, ospite nel centro d'accoglienza, è stato arrestato dai carabinieri per essere stato trovato in possesso di 130 grammi di marijuana divisi in 90 confezioni. Il giovane di 24 anni, Kelin Osawariu, aveva incartato le 90 confezioni di marijuana in fogli di carta e le aveva nascoste in una cassetta di plastica custodita tra i suoi bagagli. I militari, inoltre, gli hanno sequestrato anche 162 euro ritenuti provento di attività illecita.