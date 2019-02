Napoli, evade dai domiciliari e danneggia auto dell'ex: arrestata

Una donna di 31 anni di Torre del Greco (Napoli) è stata arrestata in flagranza di reato per aver danneggiato le tre auto dell'ex fidanzato.

L'evasione

La donna si trova ai domiciliari per reati legati alla droga. Ha detto ai carabinieri che si sentiva poco bene, e che per questo motivo si sarebbe recata all'ospedale di Castellammare di Stabia per farsi visitare. La donna, però, invece di recarsi al nosocomio, è andata a Scafati, nel Salernitano, dove abita l'uomo cui era stata sentimentalmente legata, e, come hanno confermato alcuni testimoni, ha danneggiato le tre auto dell'ex parcheggiate in strada, rigandole e ammaccandole. La 31enne si è poi effettivamente recata in ospedale.

La denuncia

A segnalare l'accaduto sono state alcune persone che avevano assistito alla 'vendetta' della donna, e l'avevano riconosciuta. La 31enne verrà ora giudicata con rito direttissimo.