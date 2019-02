Non avrebbe versato l'Iva negli anni 2013 e 2014, realizzando una maxi evasione fiscale. Per questo motivo la Guardia di Finanza ha sequestrato somme di denaro e beni per un valore di 800mila euro a una società, con sede a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, attiva nel settore del facchinaggio e degli imballaggi, e al suo legale rappresentante. I sigilli sono stati apposti a 7 appartamenti ubicati in provincia di Treviso, un terreno a Caserta, auto, conti e quote societarie. È stata la direzione provinciale di Caserta dell'Agenzia delle Entrate a segnalare l'omesso versamento alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha delegato le indagini ai militari della guardia di finanza della Compagnia di Marcianise. La società era stata destinataria nell'agosto scorso di un primo decreto di sequestro per mancato versamento dell'Iva anche negli anni 2015 e 2016 per 850mila euro.