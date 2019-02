Napoli, precipita da un’impalcatura: morto operaio di 48 anni

È morto cadendo dal terzo piano di un'impalcatura in allestimento in zona Vasto a Napoli. L’uomo, un operaio di 48 anni, si trovava sull’impalcatura per i lavori, programmati per la mattina del 7 febbraio, che dovevano essere effettuati in un condominio in via Pisa. Residente ad Ercolano, in provincia di Napoli, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini della polizia per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.