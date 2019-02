Meteo a Napoli: le previsioni di oggi giovedì 7 febbraio

La situazione meteo in città

A Napoli bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare quasi calmo. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

L'alta pressione protegge Campania e Calabria tirrenica con sole prevalente. Temperature senza grandi variazioni. Venti ancora tesi di Grecale. Mari mossi, molto mosso lo Ionio. Una circolazione depressionaria ancora presente sull'ara ionica condiziona ancora il tempo sulla Sicilia orientale e la bassa Calabria portando annuvolamenti irregolari e qualche breve precipitazione.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest. Mare quasi calmo.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 21,8 µg/m³.