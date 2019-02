Meteo a Napoli: le previsioni di oggi martedì 5 febbraio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)



La situazione nel resto della Campania

Un vortice di bassa pressione presente sullo Ionio continua a influenzare più direttamente la bassa Calabria e la Sicilia dove avremo tempo marcatamente instabile, con rovesci e temporali, localmente forti. Più ai margini delle precipitazioni la Campania e l'alta Calabria tirrenica, ove ci sarà spazio anche per ampie schiarite. Temperature senza variazioni degne di nota, al più in lieve calo nei valori massimi. Venti tesi dai quadranti nord orientali. Mari molto mossi, anche agitato lo Ionio.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.



La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,7 µg/m³.