L'assessore ai Giovani e al Patrimonio del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, ha fatto visita a Elaine, la ragazza di origini dominicane che ieri è stata colpita a una gamba da un proiettile vagante, mentre passeggiava con il suo fidanzato, nel rione Sanità nella città partenopea. L’incontro è avvenuto all’ospedale “Pellegrini”, dove la giovane è stata ricoverata.

L’assessore: “Una giovane coraggiosa”

"Una giovane coraggiosa, - ha commentato Alessandra Clemente, che ha portato alla ragazza la vicinanza del sindaco e della Giunta - che non ha esitato a collaborare con i carabinieri raccontando quanto ha visto". Durante la visita dell'assessore, l'equipe medica stava estraendo il proiettile dalla gamba di Elaine, che si appresta a tornare a casa con la famiglia, che in queste ore di ansia non ha mai smesso di starle accanto. "Elaine – ha continuato Clemente - ci ha accolto con il sorriso di chi vuole reagire e tornare presto alla vita di ogni giorno. L'occasione è stato anche un momento per conoscere la struttura ospedaliera del Pellegrini, con la guida del dottor Emilio Bellinfante, che a oggi è un importante presidio di Pronto Soccorso del centro storico e che nell'ultimo anno ha registrato 10 mila accessi in più rispetto all'anno precedente".