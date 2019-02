Cava de' Tirreni, picchia la moglie davanti alla figlia: denunciato

Un uomo è stato denunciato per minacce e maltrattamenti in famiglia, a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una violenta lite in famiglia. Giunti sul posto, i poliziotti hanno bloccato un uomo, di 45 anni, mentre si stava scagliando in maniera violenta contro la moglie, in presenza della loro figlia disabile minorenne. Gli agenti hanno sequestrato un coltello con una lama di 25 centimetri, usato dall'uomo per minacciare la moglie. Il 45enne, che su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato allontanato dalla casa familiare, dovrà rispondere di minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia.