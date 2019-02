Meteo a Napoli: le previsioni di oggi lunedì 4 febbraio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi o coperti, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Nuovo e più intenso peggioramento del tempo sulle nostre regioni, il nucleo di aria fredda in quota raggiunge lo Ionio dove dà vita ad un vortice di bassa pressione. Porterà piogge e rovesci nella seconda parte del giorno in particolare sui versanti ionici dove assumeranno carattere temporalesco. Strati sulla Campania con tendenza a piogge sul settore appenninico in locale estensione all'entroterra. Temperature stabili o in lieve aumento sulla Campania, venti tesi di Grecale con mari fino a molto mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a deboli piogge in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Mare mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 17,2 µg/m³.