Avrebbe tentato di appiccare un rogo sul monte Tifata, nel comune di Capua, in provincia di Caserta, con l'intento di bruciare gli arbusti e rendere il terreno favorevole al pascolo per il suo gregge di pecore. Per questo motivo, i carabinieri forestali di Caserta hanno notificato ad un pastore 40enne la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura. I fatti risalgono al 15 gennaio scorso, solo per le avverse condizioni atmosferiche e il terreno umido, le fiamme appiccate con un accendino a due grossi cespugli di ampelodesma, una specie erbacea altamente infiammabile, non si è propagato a tutta la collina.