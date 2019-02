Travolti e uccisi in bici nel Casertano, fermato pirata della strada

Identificato e fermato il conducente dell’auto che il 3 febbraio ha travolto e ucciso due ventenni in bici sulla statale 7bis nel comune di Teverola, in provincia di Caserta. L’uomo di 42 anni, Antonio Corvino di Caserta, è accusato di omicidio stradale ed è stato condotto in carcere. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai carabinieri su ordine della Procura di Napoli Nord. L’uomo è stato individuato dai carabinieri, con il supporto della Polizia di Stato, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcuni locali presenti nella zona dell’incidente.

Sequestrata l’auto

La vettura di Corvino, una Bmw X3, è stata trovata in una carrozzeria di Caserta ed è stata sequestrata per effettuare rilievi tecnici. Le vittime, di 19 e 20 anni, erano originarie di Senegal e Guinea e abitavano nel centro di accoglienza di Casaluce, in provincia di Caserta. Erano entrambi regolari sul territorio nazionale.