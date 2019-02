La situazione meteo in città

A Napoli nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 11mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La circolazione di bassa pressione interessa le nostre regioni meridionali con un passaggio nuvoloso. Precipitazioni sparse sono attese su Campania e Calabria ed interesseranno anche la Sicilia centro settentrionale. Non si esclude qualche acquazzone o breve temporale. Neve in calo fin verso i 1000m la sera. Temperature in calo nella seconda parte del giorno. Venti che ruotano da Ponente ma insisterà ancora lo Scirocco sull'area ionica fino a sera. Mari mossi o molto nossi.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 18mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 30mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,3 µg/m³.