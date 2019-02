Incendio a Napoli, agenti municipale salvano 2 bambini e un'anziana

Due agenti del Reparto Motociclisti della municipale di Napoli hanno salvato da un incendio due bambini rimasti intrappolati in un appartamento e un'anziana signora che, malgrado il pericolo incombente, non voleva lasciare la sua casa.

Il salvataggio

Il rogo è scoppiato in un palazzo di via Carriera Grande: gli agenti, avvertiti da un cittadino, sono riusciti a entrare in azione e a portare in salvo i tre, anche grazie all'aiuto del padre dei bimbi, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Le fiamme sono state poi domate dai pompieri, giunti sul posto poco dopo. I due agenti sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche. I sanitari li hanno giudicati guaribili in due e dieci giorni.