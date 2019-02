Terzigno, arrestato un uomo armato e in stato d'agitazione

Un uomo è stato notato a Terzigno, in provincia di Napoli, a causa del suo strano comportamento alla guida. L'uomo, 44 anni, in stato di agitazione, si fermava spesso, scendeva dall'auto, risaliva sul veicolo urlando. Un atteggiamento che ha spinto le persone presenti ad allertare i carabinieri. I militari sono intervenuti e hanno bloccato l'esagitato, originario di Boscoreale (Napoli), in via Alessandro Volta. Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di una mitraglietta di fabbricazione croata, carica e con matricola cancellata, e di un revolver con matricola cancellata, anche questo carico. Il 44enne è stato arrestato.