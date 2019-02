Salerno, sequestrata discarica di rifiuti cimiteriali a Buccino

Scoperta una discarica di rifiuti cimiteriali a Buccino, in provincia di Salerno. In un’area circoscritta e chiusa da un cancello, in via Santa Maria delle Grazie, i carabinieri della Forestale hanno trovato un grande quantitativo di rifiuti, tra cui lastre in marmo, alcune con applicazioni in metallo che riportavano i dati anagrafici dei defunti. Inoltre sono stati trovati pezzi di calcestruzzo, calcinacci, mattoni destinati alla chiusura delle tombe, laterizi, ferro e ornamenti in bronzo e plastica. L’area è stata sequestrata e il responsabile è stato denunciato per il reato di discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle demolizioni delle tombe. La discarica è stata individuata grazie alla segnalazione di un cittadino.