Napoli, colpi di pistola nella notte: avviate le indagini

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nella notte tra giovedì 31 gennaio e venerdì 1 febbraio, in due strade di Napoli. In entrambi i casi, su cui indaga la polizia di Stato, i proiettili sono stati esplosi contro i portoni di alcuni stabili. Poco prima delle 23, alccuni proiettili sono stati sparati in Vico Colonne a Cariati, nei Quartieri spagnoli, contro l'ingresso dell'edificio dove risiede un sorvegliato speciale. Gli agenti, giunti sul posto, hanno ritrovato 8 bossoli calibro 9 e tre i fori nel portone. Poco dopo, alle 23.10, altri colpi da arma da fuoco sono stati esplosi in via Oronzio Costa, in zona Forcella. Qui gli agenti hanno rinvenuto 10 bossoli sparsi sul selciato.