Meteo a Napoli: le previsioni di oggi giovedì 31 gennaio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, in intensificazione serale, sono previsti 15.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La pressione è in temporaneo aumento sulle regioni meridionali, la circolazione di correnti fredde ed instabili si allontana lasciando qualche strascico nuvoloso sulle zone del basso Tirreno con fenomeni in esaurimento tra Calabria e Sicilia di tipo nevoso fin verso i 700m, altrove sarà più soleggiato ma la tendenza è per un nuovo guasto a partire da ovest ad iniziare dalla Campania nella seconda parte del giorno. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Venti tesi da NO tendenti a disporsi da SSO la sera. Mari molto mossi, anche agitato il Tirreno al largo.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 32.8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, in intensificazione serale, sono previsti 15.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,2 µg/m³.