Maltempo, in Campania allerta meteo gialla dalla mezzanotte

Allerta gialla dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, venerdì 1 febbraio, fino alle 24, su tutto il territorio della Campania. A diramare l’allerta meteo è stata la Protezione civile regionale. Si prevedono, infatti, "precipitazioni da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale. Possibili raffiche di vento nei temporali". Un quadro meteo che, al suolo, potrebbe determinare fenomeni di dissesto localizzato come "ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali. Occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate".

Le raccomandazioni della Protezione civile

La Protezione civile della Campania raccomanda agli enti competenti di mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con i piani comunali di protezione civile sia in ordine al dissesto idrogeologico, che potrebbe essere innescato dalle precipitazioni piovose, che per l'impatto delle raffiche di vento sulle strutture e sul verde pubblico.