Ischia, frana a Casamicciola: domani mattina riapre la Statale 270

Il tratto della Statale 270 Isola Verde-Litoranea, che unisce i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, sull’isola di Ischia, verrà riaperto domani mattina, dalle 7, su una sola corsia e a senso unico alternato, dopo i lavori effettuati dalla Città Metropolitana di Napoli. Da domani, quindi, potrà riprendere la circolazione e tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado potranno essere regolarmente riaperti. La strada era stata chiusa in seguito alla frana causata dal maltempo abbattutosi sull'isola d'Ischia la notte del 25 gennaio scorso. Lo smottamento aveva interessato una scarpata, nei pressi dell'eliporto, per un'altezza di 16 metri e per una lunghezza di 50 metri circa.

Completati i primi interventi

Il consigliere metropolitano delegato alle strade, Raffaele Cacciapuoti, ha comunicato che, con la demolizione del muro pericolante, sono stati ultimati i primi interventi di messa in sicurezza del versante e che pertanto è garantita la sicurezza del transito veicolare a senso unico alternato del tratto della Statale all'altezza del km 25+700 (Anello dell'isola d'Ischia localmente denominata Via Morgera), chiuso in seguito al crollo del terrapieno. Sempre domani mattina inizieranno i lavori di chiodatura e di apposizione delle reti su tutto il versante, completati i quali - i tempi sono stimati in circa 15 giorni - il transito sarà riaperto a doppio senso di circolazione.

Fondi per la Statale 270

Il sindaco metropolitano, Luigi de Magistris, nei giorni precedenti l'evento franoso, con propria deliberazione aveva preso atto delle ordinanze emanate dal Commissario Delegato per l'emergenza terremoto e approvato le Convenzioni per quattro interventi sulle strade dell'Isola danneggiate dall'evento sismico del 21 agosto 2017, con uno stanziamento complessivo di un milione e 145mila euro, di cui uno - di importo pari a 481mila euro - per la messa in sicurezza attraverso opere di contenimento proprio della ex SS270 Isola Verde-Litoranea.