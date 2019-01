Torre del Greco, droga: arrestata una coppia di spacciatori

Il blitz della polizia in un appartamento di Torre del Greco, in provincia di Napoli, ha portato all'arresto di una coppia di spacciatori. A finire in manette sono stati un uomo di 41 anni e una donna di 43: per loro l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono ora in attesa del giudizio direttissimo.

La dinamica dei fatti

Nel corso del blitz gli agenti hanno recuperato un pacchetto di sigarette che la donna aveva lanciato da un balconcino contenente circa 40 grammi di hashish. Invece, nell'abitazione in via San Gennariello è stato trovato e sequestrato del materiale per il confezionamento della droga e la somma di 80 euro.