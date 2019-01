Pozzuoli, minaccia di morte la ex moglie: in manette un 29enne

Si è presentato a casa della ex moglie e l’ha minacciata di morte. Un 29enne di Pozzuoli, nel Napoletano, è finito in manette. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e hanno trovato due proiettili e uno sfollagente, che sono stati sequestrati. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in quanto resosi responsabile di atti persecutori aggravati e di detenzione illegale di munizioni per arma da fuoco. Sotto l'influenza dell'alcol, il 29enne ha scaraventato una bottiglia verso la finestra dell'abitazione della ex moglie, una 26enne del luogo, per poi minacciarla di morte.