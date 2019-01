Napoli, 90enne picchiato dopo un finto tamponamento

Stava viaggiando a bordo della sua auto, intorno alle 11 della mattina di domenica 27 gennaio, lungo via Agnano Astroni, in direzione Bagnoli, a Napoli, quando l'anziano automobilista è stato colpito da un'altra vettura sbucata all'improvviso da una stradina laterale. Il 90enne alla guida ha seguito per qualche centinaio di metri il pirata della strada, poi ha desistito. Mentre era fermo ad un semaforo rosso, un uomo gli ha aperto la portiera e si è infilato in macchina pretendendo 500 euro come risarcimento per l'incidente. Il balordo ha poi afferrato e gettato a terra il cellulare dell'anziano per impedirgli di chiamare i soccorsi. L'anziano, però, si è opposto alla richiesta di denaro, a quel punto l'aggressore ha iniziato a insultarlo, schiaffeggiarlo e sputargli addosso. Soltanto dopo tutto questo, il malvivente ha deciso di allontanarsi. La vittima ha denunciato tutto ai carabinieri.