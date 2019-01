La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. poco nuvoloso al pomeriggio. Cieli nuvolosi in serata con deboli piogge, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Una circolazione di bassa pressione sul Tirreno condiziona il quadro meteorologico sulle nostre regioni meridionali. In giornata attesi rovesci e temporali su Campania, Calabria (specie tirrenica), Sicilia settentrionale e meridionale. Temperature in calo nei valori massimi. Venti moderati ma in intensificazione dai quadranti occidentali. Mari generalmente da mossi a molto mossi.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 14mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata schiarite, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 26,2 µg/m³.