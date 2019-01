Napoli, ladro in fuga rimane incastrato in casa: arrestato

Un ladro d'appartamento è stato colto sul fatto dal proprietario di casa e, fuggendo precipitosamente, è rimasto incastrato nelle inferriate messe alla finestra dell’abitazione. È successo a Volla, in provincia di Napoli. L’uomo, un 33enne napoletano, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Si era introdotto nell’appartamento di un 54enne grazie anche all’aiuto di alcuni complici, in via di identificazione. Vistosi scoperto si è dato alla fuga ma, forse dopo una colluttazione col padrone di casa, è rimasto incastrato nell'inferriata dell'abitazione.

L'intervento dei carabinieri

Il padrone di casa ha riportato lievi escoriazioni alla testa mentre il ladro vari traumi e una frattura a una mano giudicati guaribili in trenta giorni. L'arrestato, già noto alle forze dell’ordine, si trova ora in ospedale sotto sorveglianza continua, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Durante il loro intervento, i carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato gli arnesi per scasso utilizzati dal ladro.