Napoli, prima aggredisce la compagna, poi i carabinieri: arrestato

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, hanno arrestato un 26enne di Boscoreale, già noto alle forze dell'ordine, per aver aggredito la compagna durante un litigio e per aver strattonato i militari, intervenuti in aiuto della giovane, per potersi liberare dai controlli. Le accuse sono di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

La vicenda

I carabinieri sono intervenuti in via Porto dopo una chiamata al 112 per una lite in famiglia. Hanno trovato il 26enne che, in stato di agitazione, stava inveendo contro la compagna, sua coetanea. Alla vista dei militari, il giovane si è scagliato contro la donna, ma è stato bloccato. Il 26enne ha strattonato i militari, tanto che un brigadiere ha riportato distorsioni guaribili in sei giorni. Per l'uomo sono stati disposti i domiciliari, in attesa del rito direttissimo.