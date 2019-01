Napoli, aggredisce la madre e partecipa a due risse: arrestato 19enne

Un 19enne di Torre del Greco, in provincia di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile, per una serie di aggressioni e risse.

La prima rissa e l'aggressione

Intorno alla mezzanotte di oggi, domenica 27 gennaio, il 19enne è stato protagonista di una lite in zona Bottazzi. Ad avere la peggio è stato un 21enne, intervenuto per sedare gli animi, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Poco dopo il 19enne ha fatto ritorno a casa, dove ha aggredito la madre, 43 anni, procurandole traumi guaribili in cinque giorni. Il giovane ha anche danneggiato infissi e arredi. La madre a quel punto ha chiamato i carabinieri.

La seconda rissa

Nel frattempo il figlio era sceso in strada, dove lo aspettavano il 21enne assieme al fratello di 18 anni. Il confronto è sfociato in rissa, poi sedata grazie all'intervento dei carabinieri, a cui il 19enne ha opposto resistenza. Ad aggravare ulteriormente la posizione del ragazzo c’è stato anche il ritrovamento in casa di 50 grammi di hashish.